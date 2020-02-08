وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( عاصمة المرأة العربية ) : اختيار الرياض عاصمة للمرأة العربية يتزامن مع ما تشهده المرأة السعودية من انطلاقة في شتى مجالات الحياة، مؤكدة قدرتها الفائقة على مواكبة التغيرات وعلى إحداث نقلة نوعية في المجتمع من خلال مشاركتها الفاعلة في العملية التنموية المستمرة التي تشهدها بلادنا.وتابعت : المرأة السعودية أثبتت أنها قادرة ومؤهلة ومتمكنة من الأعمال التي توكل إليها، بل إنها تفوقت وفي وقت لا يقاس من إثبات مكانتها متبوئة مناصب قيادية في مجالات متعددة إلى جانب اضطلاعها بمسؤولياتها الاجتماعية، وهي بذلك تثبت أن شخصية المرأة السعودية تجمع بين التمسك بالثوابت والإمساك بزمام التطور في ذات الوقت، ما يعبر عن إمكانات فذة حان الوقت لإطلاقها والاستفادة منها كعنصر فاعل في المجتمع الذي تمثل نصفه، والذي لم يكن معطلاً ولكن لم تتم الاستفادة منه الاستفادة الأمثل كما يحدث في الوقت الراهن.وأضافت : اختيار الرياض عاصمة للمرأة العربية جاء ليؤكد ما تشهده المرأة السعودية من عصر ذهبي لها، تحقق فيه طموحاتها، وتصل إلى مبتغاها، بعد أن تسلحت بالعلم والمعرفة، فكانت انطلاقتها انطلاقة تم تأسيسها التأسيس الصحيح لتخرج إلى سوق العمل، لا ينقصها أي من الأدوات اللازمة لتثبت كفاءتها وتشق طريقها نحو تحقيق طموحاتها غير المحدودة، والتي كفلتها الأنظمة والقوانين والتشريعات التي سهلت لها تلك الانطلاقة بعزم وثبات ووضوح رؤية.وختمت : المرأة السعودية دائماً كانت عنصراً فاعلاً في محيطها الاجتماعي، والآن جاءتها الفرصة الحقيقية لتثبت أنها قادرة على الوصول إلى أعلى المناصب العلمية والعملية، ولنا في كثير من السيدات السعوديات أمثلة نفتخر بها.// يتبع //06:02ت م0004