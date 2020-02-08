وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الرؤية السعودية وبناء الإنسان ) : في خطوة متقدمة باتجاه مأسسة الثقافة، جاءتْ موافقة مجلس الـوزراء الموقر في جلسته الأخيرة، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- حيال إقرار إنشاء عدد من الهيئات لـلأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والـتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون الـعمارة، والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والـفنون الـبصرية، وفنون الـطهي، والأزياء..وأضافت : وتفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئات بممارسة اختصاصات تلك المجالس إلـى حين تشكيل مجلـس إدارة لـكل هـيئة، وهي الخطوة التي تنطلق من أساسيات رؤية السعودية 2030 ، وتعتمد على بناء الإنسان، وبناء ثقافته، ودعم التخصص الدقيق إمعانًا في الحرص على الوصول إلـى المهنية والاحترافية، بغية بناء جيل منتج للثقافة والأدب والفنون، يستطيع أن ينافس في تقديم الـوجوه الـوطنية في المحافل الـدولـية، والملاحظ أن هـذه الخطوة شديدة الأهمية جاءتْ في تراتبيتها بعد إقرار تشييد المدينة الإعلامية، التي تتجه لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، حيث من المتوقع أن يضم مشروع المدينة أكثر من 1000 منشأة إعلامية وثقافية، مما سيفتح الآفاق أمام كل المهتمين بالثقافة والفكر والفنون بأنواعها، وعبر هذه المنصات لبناء شخصياتهم المهنية، وحتى الاستثمار فيها من خلال الـتجارة الإلـكترونية، ليرتبط الإبداع بالإنتاج، وهو جزء رئيس ومهم ركزتْ عليه الـرؤية، وعدّته أحد أهم أبواب بناء الإنسان، وبالـتالـي صناعة الحضارة الـناجزة والمنافسة.وختمت : وبالنظر إلـى ترابط هـذه المشاريع، ووضعها في إطارها الـعام، سنجد بالنتيجة أننا أمام سلسلة مترابطة من المشاريع، التي تستهدف استنهاض همم الـشباب بما يلائم مواهبهم واهتماماتهم، وتجهز لهم منصات الانطلاق للإسهام في تطوير مهاراتهم واستثمارها، وهذا هـو المدخل الأصيل لبناء الإنسان، لأن مَنْ يستثمر في موهبته، وفيما يهتم به ويعشقه، سيكون أكثر قدرة ممن يمارس ذلك على سبيل الوظيفة في تصعيد أدائه، وإتقان رسالته، ليصل إلى تمامها، وبما يقود صاحبها إلى المنافسة، وهذا هو المطلوب، وهو ما يجعلنا نزعم وبكل الثقة أننا أصبحنا في صميم الرؤية، ودخلنا في تنفيذ تفاصيلها، التي ستأخذ شبابنا إلى مدى بعيد، وستجعلهم في صلـب المنافسة الـدولـية في ثقافاتهم، وفنونهم، وآدابهم، مما يبشر بمشيئة الله بفتح جديد للفكر والثقافة والفن.// يتبع //06:02ت م0005