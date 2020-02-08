الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واساختتم المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة أعماله أمس في لوزان السويسرية برئاسة رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الدكتور آري قراسا.وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة النائب التنفيذي لرئيس الاتحاد الدولي الدكتور صالح بن ناصر بأن المكتب التنفيذي أقر وبحضور نواب رئيس الاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات القارة وعشرة من الخبراء المختصين في تنظيم وإعداد المسابقات جملة من القرارات ومن أبرزها، اعتماد برنامج مسابقات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على المستوي الدولي للأعوام 2021 - 2022 - 2023 م .اعتماد برنامج مسابقات الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الذي سبق وأن أعتمد من رئيس الاتحاد إلى جانب الاتحادات القارية للأعوام 2021 - 2022 - 2023 م. اعتماد برامج التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية فرنسا 2024م. اعتماد ترتيبات المنتخبات الوطنية التي تأهلت للمشاركة في الدورة الأولمبية 2020 م باليابان .// انتهى //07:41ت م0012