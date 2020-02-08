القاهرة 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة واستغلال المناطق المتاحة لرفع المعاناة عن سكان المنطقة.وأنبأت عن فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة من 2020 حتى 2022 بأغلبية ساحقة خلال الانتخابات التي عقدت أمس بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.وعرجت الصحف على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية بقرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله.وأبرزت مساعي دول الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى توافق حول شكل وآليات وطرق مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.وتناقلت صحف القاهرة تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي قاسم الريمي في شبه الجزيرة العربية خلال غارة أمريكية في اليمن.// انتهى //09:59ت م0014