نور سلطان 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسقتل ثمانية أشخاص وأصيب العشرات إثر اشتباكات بين قرويين في جنوب كازاخستان.وأفاد وزير الداخلية في كازاخستان يرلان تورغومباييف، اليوم، بأن سلسلة من الاشتباكات في قرى عدة بإقليم جامبيل في جنوب البلاد أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات، موضحًا أن 300 شخصًا شاركوا في المواجهات التي جرت الجمعة.وقال رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في بيان إن الشرطة والحرس الوطني يسيطران الآن على الموقف، وأمر الحكومة باتخاذ خطوات للحفاظ على الهدوء.// انتهى //10:02ت م0015