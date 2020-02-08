عمّان 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، عقد الاتحاد البرلماني العربي مؤتمره الطارئ لمناقشة إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام.واهتمت باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 31 اخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.وتابعت تطورات الأعمال القتالية في شمال غرب سوريا، وسط مطالبة مكتب الأمم المتحدة للشوون الإنسانية بالوقف الفوري للهجمات، ووقف الكارثة الإنسانية الجارية هناك وحماية المدنيين.ونشرت أعلان منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين بلغت 31211 إصابة، و637 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الأشخاص المصابين بالفيروس خارج الصين 270 شخصًا وحالة وفاة واحدة.// انتهى //10:33ت م0016