بيروت 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتحضيرات الجارية لعقد جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لنيلها الثقة مطلع الأسبوع القادم في تتصاعد حدة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذرة بتداعيات خطيرة.وتحدثت عن مقتل فلسطيني أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في شمال الضفة الغربية.وأشارت إلى إعلان المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أمس أن 543 شخاص قتلوا منذ انطلاق التظاهرات المناهضة للحكومة بينهم 276 في بغداد وحدها.وأخبرت عن إعلان منظمة الصحة العالمية أمس أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغ 31 ألف إصابة ،مشيرة إلى أنها نقص كبير في معدات الوقاية لموجهة الفيروس بسبب ارتفاع الطلب.وتطرقت صحف لبنان الى إعلان الولايات المتحدة أمس أنها قتلت قاسم الريمي القائد اليمني لتنظيم القادة الإرهابي في جزيرة العرب.// انتهى //10:59ت م0018