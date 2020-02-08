رام الله 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد الشاب بدر نضال نافلة متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة قفين قرب مدينة طولكرم، أمس الجمعة.وتحدثت صحف فلسطين على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أعرب خلاله الرئيس عباس عن شكره للرئيس التونسي على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.وأشارت صحف السبت إلى الرسالة التي بعثها بها أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم ثلاثة من المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة، إلى ترمب، ينتقدون فيها "صفقة القرن"، ويصفونها بـ"اقتراح أحادي الجانب تم تصوره دون أي تنسيق مع الفلسطينيين".وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأولت صحف الصباح اهتمامًا برفض منظمة الصحة العالمية في أعمال مجلسها التنفيذي أمس الجمعة، طلب إسرائيل، بتغيير أجندة أعمال الجمعية العامة المقبلة التي ستنعقد أواخر شهر مايو المقبل، والتي ستتضمن مناقشة الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.وأوردت صحف فلسطين رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على تصريحات جاريد كوشنير بتحميل الرئيس محمود عباس مسؤولية ما أسماه أعمال العنف الأخيرة، مؤكدا على أن الذي يطرح مشاريع وخطط للضم والابرثايد وشرعنة الاحتلال والاستيطان هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف.وتحدثت عن الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد اليوم في العاصمة الاردنية عمان لبحث الرد على صفقة القرن.ورصدت إعلان السلطات الصينية، عن ارتفاع عدد ضحايا "فيروس كورونا" إلى 637 شخصا، إضافة إلى زيادة عدد المصابين إلى أكثر من 31 ألفا.// انتهى //11:07ت م0019