إسلام آباد 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصويت البرلمان الباكستاني لصالح مشروع قرار غير ملزم يدعو إلى شنق المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال علنا.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد اهتمام حكومته بتعزيز مجال تكنولوجيا المعلومات في البلاد.وأخبرت عن الزلزال الذي ضرب باكستان أمس بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأشارت إلى حادث تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية أمس إثر تعرضها لعطل فني وهي طلعة تدريب روتينية.أفغانياً أخبرت عن مقتل أربعة مدنيين في قصف لحركة طالبان على منطقة قيصر التابعة لولاية فارياب شمالي أفغانستان.وتناقلت أنباء وفاة أول طبيب صيني حذر بوجود فيروس كورونا المستجد، وفتح السلطات الصينية تحقيقاً في ذلك.واهتمت بمقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب المدعو قاسم الريمي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.// انتهى //11:31ت م0022