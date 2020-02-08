الخرطوم 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على مشاركة السودان في القمة 33 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي والتي تعقد اليوم، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، تحت شعار إسكات البنادق تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا.وأشارت الصحف إلى مواصلة المعارك امس بين الجيش اليمني، المدعوم من التحالف العربي، وميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف ومديريات نهم، التابعة لمحافظة صنعاء، ومجزر وصرواح التابعتين لمحافظة مأرب شرق البلاد.وتطرقت إلى استشهاد فلسطيني واصابة عشرات آخرون، أمس، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.ولفتت الانتباه إلى تجدد المواجهات امس بين المتظاهرين العراقيين الذين ينددون بتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وقوات الأمن في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، ، وهو ما تسبب في إصابة عدد من المحتجين.وأبرزت تأكيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب بلاده في مأزق حقيقي وخطر مفصلي يهدده في الوقت الراهن.ونقلت عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، أن المنظمة سترسل أجهزة فحص وأقنعة وقفازات وكمامات وملابس لجميع المناطق التي تعاني أزمة في مواجهة فيروس كورونا.// انتهى //11:57ت م0025