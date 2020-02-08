الجزائر 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم استقبال فخامة الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقصر المرادية الرئاسي ، أمس الأول ، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية الذي سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون لزيارة المملكة.وأخبرت أن الرئيس تبون أكد أن تعديل الدستور المرتقب في النصف الأول من العام الجاري يهدف لوضع آليات جديدة لتشديد محاربة الفساد بكل الوسائل.وتحدثت عن بدء اجتماعات الاتحاد الافريقي تمهيد لقمة قادة الاتحاد ، مبرزة أن المسألة الليبية والأزمة في مالي تتصدران جدول أعمال القمة واجتماعات المجلس الافريقي للسلم والأمن.وفي متفرقات أخرى، أشارت صحف الجزائر إلى إصابة أكثر من 31 ألف شخص بفيروس كورونا في الصين، مبرزة تأكيد السلطات الصينية على قدرتها على هزم الفيروس.// انتهى //12:06ت م0026