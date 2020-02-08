الباحة 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس‏تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالباحة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية غداً المؤتمر الوزاري الرابع عشر المفتوح تحت عنوان " محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة الباحة "، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وذلك بعد صلاة العصر بمقر قاعة الحسام للمؤتمرات .وتعد مبادرة المؤتمرات الوزارية إحدى مبادرات خطة التحفيز القطاع الخاص الصادرة بالمرسوم الملكي، التي ‏يشرف عليها معالي وزير التجارة والاستثمار وكلف بتنفيذها مجلس الغرف السعودية، وتهدف إلى تعزيز التواصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ودعم عملية التنمية الاقتصادية وفق مناطق الغرف من خلال إشراك القطاع الخاص في الخطوط التنموية كونه شريكاً استراتيجياً في رؤية المملكة 2030 .ودعت غرفة الباحة المهتمين في هذا الشأن إلى الحضور والمشاركة في اللقاء الذي سيكون له مردود بناء في إبراز مكانة المنطقة وجهودها التنموية وتطلعاتها المستقبلية للمزيد من المكاسب الحضارية وفق توجيهات الحكومة الرشيدة - أيدها الله -، ومتابعة ورعاية سمو أمير منطقة الباحة.// انتهى //12:12ت م0027