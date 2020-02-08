سياسي / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا يلتقي مسؤولاً صوماليًا
السبت 1441/6/14 هـ الموافق 2020/02/08 م واس
نيروبي 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، في مكتبه بمقر السفارة بالعاصمة نيروبي أمس، رئيس ولاية بونتلاند الصومالية، معالي السيد/ سعيد عبد الله دني.
وناقش الجانبان عددًا من القضايا في مقدمتها تعزير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري في جمهورية الصومال الفيدرالية.
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12:38ت م
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