نيروبي 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، في مكتبه بمقر السفارة بالعاصمة نيروبي أمس، رئيس ولاية بونتلاند الصومالية، معالي السيد/ سعيد عبد الله دني.وناقش الجانبان عددًا من القضايا في مقدمتها تعزير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري في جمهورية الصومال الفيدرالية.// انتهى //12:38ت م0030