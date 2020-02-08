ضمد 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسنظم ملتقى الشباب التطوعي " إسهام " التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة ضمد أمس، الفعاليات الشبابية " عيش التحدي " في موسمها الرابع، بحديقة البلدية.وأوضح رئيس اللجنة أحمد بن علي الحازمي أن 150 شابًا من مراكز النشاط الاجتماعي بقرى المحافظة التابعة للجنة، والفرق الرياضية بالمحافظة شاركوا في الفعاليات الشبابية التي شملت مسابقات وألعاب وتحديات رياضية وتحديات فردية وجماعية، فضلًا عن تقديم الهدايا والسحوبات للجماهير التي تابعت الفعاليات والبالغ عددهم نحو 2500 متابع.وبين أن الفعاليات أسهمت في استثمار أوقات الشباب وتعزيز روح التحدي والتنافس الشريف بينهم، معربًا عن تقديره لمديري الإدارات والمؤسسات لحضور الفعاليات ودعم برامج اللجنة.// انتهى //12:40ت م0031