تونس 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم على خبر إقالة مندوب تونس الدائم في الأمم المتحدة المنصف البعتي بعد أربعة أشهر على تعيينه، ورأت أن هذا القرار يعد صفعة أخرى للدبلوماسية التونسية، مشيرة إلى أن هذا القرار الذي اعتبرت أسبابه غير واضحة وضع البلاد في موقف محرج أمام العالم .واهتمت بالبيان الصادر عن الرئاسة التونسية حول إلغاء مشاركة الرئيس التونسي قيس سعيد في أعمال القمة الأفريقية المقرر انطلاقها غدًا بأديس أبابا .وكتبت صحف السبت مغاربيا عن إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن تاريخ 26 فبراير القادم سيكون موعد انطلاق المسار السياسي الليبي في العاصمة السويسرية جينيف، مشيرًا إلى أنه بانتظار الوقوف على شروط الأطراف من العسكريين فيما يخص التوصل إلى اتفاق حقيقي ودائم لوقف إطلاق النار في البلاد.أفريقيا تناقلت استعداد العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لاستضافة أعمال القمة الأفريقية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين خلال اليومين القادمين بمشاركة 31 رئيس دولة وحكومة، والتي ستبحث الأزمة في ليبيا وعدد من المواضيع الأخرى التي تهم المنطقة والقارة الأفريقية.دوليا ، تناقلت صحف تونس خبر ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى أكثر من 600 حالة فيما تجاوز عدد المصابين الـ 30 الف شخص، ونقلت في السياق تذمر منظمة الصحة العالمية من النقص الموجود في المعدات الوقائية من فيروس كورونا وعدم وجود أي لقاح يعالجه.// انتهى //13:51ت م0035