الحديدة 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الرعايا التكاملية 2,544 مستفيدا، وعيادة التحصين 5 أفراد، وعيادة الجراحة والتضميد 237 فردا، وعيادة الولادة 11 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 733 شخصا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة الصحة الإنجابية 372 مريضا.كما أجرى الفحص المخبري لـ 2,745 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 2,469 مريضا، واستقبل قسم التنويم 27 مستفيدا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,033 شخصا، وقسم تخطيط القلب 11 مستفيدًا، وعيادة نقل الدم 9 مستفيدين.// انتهى //14:54ت م0042