الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واساختتم المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة أعماله أمس, في لوزان السويسرية برئاسة رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الدكتور آري قراسا.وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة النائب التنفيذي لرئيس الاتحاد الدولي الدكتور صالح بن ناصر أن المكتب التنفيذي أقر جملة وبحضور نواب رئيس الاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات القارة وعشرة من الخبراء المختصين في تنظيم وإعداد المسابقات من القرارات ومن أبرزها, اعتماد برنامج مسابقات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على المستوي الدولي للأعوام 2021 - 2022 - 2023 م, واعتماد برنامج مسابقات الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الذي سبق وأن اعتمد من رئيس الاتحاد إلى جانب الاتحادات القارية للأعوام 2021 - 2022 - 2023 م, وبرامج التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية فرنسا 2024م, وترتيبات المنتخبات الوطنية التي تأهلت للمشاركة في الدورة الأولمبية 2020 م باليابان.// انتهى //14:58ت م0043