محايل 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأغلقت بلدية محايل ممثلة في قسم صحة البيئة، 19 محلاً تجارياً مخالفاً للاشتراطات الصحية.وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن الجولات التفتيشية والرقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 75 جولة عن مصادرة 22 كيلو جراماً و 22 لتراً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وإغلاق 19 محلاً تجارياً, كما سجلت 34 مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأفاد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.// انتهى //15:01ت م0045