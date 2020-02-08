حجة 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسقدم مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية وذلك خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير 2020م.وراجع قسم الطوارئ 556 مستفيدا، وقسم الباطنية 330 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 40 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 348 مريضا، وقسم نقل الدم 5 مراجعين ، فيما نفذت 9 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 429 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 20 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 1,718 مستفيدا، وقسم الخدمات التمريضية 629 شخصا وصرفت الأدوية لـ 1,306 فردًا.// انتهى //15:05ت م0046