محايل 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأزالت بلدية محافظة بارق 49 من المركبات المتهالكة و 290 لوحة دعائية, وذلك ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية في حملة معالجة التشوه لبصري في المحافظة والمراكز التابعة لها, كما علمت البلدية على تسوية أكثر من 86 من الحفر الوعائية, وإصلاح 43 عمود إنارة.وأوضح رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن عسيري, أن قسم الخدمات بالبلدية يواصل أعماله اليومية في حملة معالجة التشوه البصري, ونظافة الشوارع العامة بالمحافظة و المراكز التابعة بتوجيه ومتابعة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.// انتهى //15:09ت م0047