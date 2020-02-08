بلوشستان 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,000 حقيبة شتوية في مديرية زهوب بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 5,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //15:10ت م0048