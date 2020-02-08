أبين 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 35 سلة غذائية و35 خيمة و210 بطانية و70 بساط للنازحين من الحديدة وتعز إلى مديرية الكود في محافظة أبين، استفاد منها 210 نازحين.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته بدون استثناء.// انتهى //15:10ت م0049