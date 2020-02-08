الدمام 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسدشن نادي الصم بالمنطقة الشرقية أمس الأول، مهرجان الشتاء الذي يتضمن مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة حامد بن سعيد السريعي، وذلك بمقر النادي بمدينة الدمام.وأفاد رئيس النادي سعيد الباحص أن البرنامج الذي يستمر لمدة شهر يستهدف جميع الأعمار ويهدف إلى تفعيل دور النادي في تنمية المواهب للصم وضعاف السمع واستقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم وضعاف السمع وإعطاء المساحة الكافية للصم لإثبات مهاراتهم في مختلف الأنشطة.ولفت الباحص الانتباه إلى أن المهرجان يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية والمستقبلية لعام ١٤٤١ - ١٤٤٢هـ المعتمدة في رؤيتها على إحداث التغيير النوعي في أداء الصم تجاه تنمية المجتمع والتأكيد على تمكينهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والبرامج المجتمعية من خلال الخطة التي اتخذت من رؤية المملكة 2030 هدفاً محورياً لها.وفي الختام كرّم مدير عام الهيئة العامة للرياضة الفائزين في بطولة ألعاب القوى الذين حصلوا على المركز الأول على مستوى المملكة.// انتهى //15:13ت م0050