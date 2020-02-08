كشمير 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 350 حقيبة شتوية في مديرية نيلم بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1,750 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //15:14ت م0051