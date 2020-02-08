الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واستستأنف مرحلة الإياب لدور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال غداً، بالمباراة التي تجمع بين فريقي الرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري، في المركب الرياضي محمد الخامس.وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الرجاء خارج أرضه بنتيجة 2 - 1، ما يعزز من فرصه في بلوغ الدور النصف النهائي.ويتسلح الفريق المغربي بعاملي الأرض والجمهور، من أجل تكرار الفوز وبلوغ المرحلة قبل النهائية، بينما يدخل الضيوف المباراة برغبة الانتصار بفارق هدفين من أجل تخطي عقبة الرجاء.وتقام المباراة تحت أنظار نادي الإسماعيلي المصري، الذي ينتظر الفائز منهما في الدور نصف النهائي من البطولة هذا الموسم، بعد تخطيه مواطنه الاتحاد السكندري في دور الثمانية، خلال وقت سابق بنتيجة 1 - 0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.// انتهى //15:15ت م0052