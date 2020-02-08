محايل 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسنفّذت بلدية رجال ألمع أمس, جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات، وذلك ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق 3 محلات تجارية، ومصادرة مواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، كما سجلت عدداً من المخالفات على المحال التي أخلت باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.وأكد رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.// انتهى //15:19ت م0055