الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسحقق منتخب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم, بطولة الكرة الطائرة ضمن منافسات الموسم العاشر للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وذلك بعد تغلبه على منتخب جامعة جازان بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب نادي الوشم بمحافظة شقراء.وتوج رئيس الاتحاد للجامعات الدكتور خالد بن صالح المزيني, بحضور مساعد وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية الدكتور إبراهيم العيبان والأمين العام للاتحاد الدكتور صلاح السقاء، لاعبي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.فيما حصل لاعبو جامعة جازان على الميداليات الفضية، وحصد لاعبو جامعة الجوف الميداليات البرونزية بعد تغلبهم على منتخب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء.يذكر أن جامعة شقراء استضافت على مدى 3 أيام نهائيات دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للكرة الطائرة بالصالات بمشاركة 146 لاعبًا يمثلون 8 جامعات من أصل 14 جامعة شاركت في التصفيات التمهيدية.// انتهى //16:29ت م0067