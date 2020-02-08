الدمام 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واساستحدثت أمانة المنطقة الشرقية إدارة جديدة بمسمى "إدارة حماية الشعب المرجانية"، لحمايتها ونظافتها وإكثارها والمحافظة على تكوين وتثبيت الجزر المرجانية وحماية السواحل من عوامل التعرية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.وأكد معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير أن استحداث الإدارة يأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية وثرواتها الحية في المملكة التي تحظى باهتمام من أعلى المستويات.وأشار إلى أن الأمانة ستوفر جميع الإمكانيات للإدارة الجديدة، التي ستعزز الجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة البحرية وتنمية ثرواتها، ومن بينها الشعاب المرجانية التي تُعد إحدى الثروات الطبيعية والاقتصادية المهمة، مُثمّناً الدعم الكبير الذي وفرته القيادة الرشيدة لهذه الجهود.// انتهى //16:34ت م0073