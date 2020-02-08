المدينة المنورة 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واستنطلق في المدينة المنورة بعد غد, أعمال المؤتمر الدولي للتطورات في تقنيات الحوسبة الناشئة التي تنظمها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, بمشاركة متحدثين محليين ودوليين وباحثين عالميين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وباكستان والهند والجزائر ومصر وتونس وماليزيا وعمان, إلى جانب متخصصين في مجال الحوسبة بالمملكة العربية السعودية.ويهدف المؤتمر الذي يقام بالتعاون مع منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالولايات المتحدة الأمريكية (IEEE) لمدة ثلاثة أيام، إلى جمع الباحثين والمتخصصين لتبادل الأفكار والنتائج والخبرات الجديدة حول أحدث التطورات الأساسية في مجال التقنيات الناشئة، متضمنة تقديم 75 بحثًا تناقش 6 محاور حاسوبية في سلسة كتل البلوكشين وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الكبيرة والحوسبة السحابية والشبكات عالية الأداء وتقنيات الأمن والواقع المعزز والواقع الافتراضي.// انتهى //16:35ت م0074