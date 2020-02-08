بيروت 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على انخفاض كبير بنسبة 12.07% ليغلق عند مستوى 619.31 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2005.لكن ارتفع معدل الأسهم المتداولة حيث بلغ 89 ألفاً و387 سهماً بقيمة 536 ألفا و324 دولارا أمريكياً، مقابل 38 ألفاً و701 سهم بقيمة 329 ألفاً و459 دولاراً أمريكياً بنهاية الأسبوع السابق.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 6.05 مليارات دولار، مقابل 6.88 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //17:13ت م0080