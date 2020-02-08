الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأسدل الستار اليوم السبت 8 فبراير 2020 على طواف السعودية للدراجات الهوائية، الذي انطلق الثلاثاء الماضي واستمر لخمس مراحل، حيث حقق الدراج الألماني "بهاوس فل" من فريق ماكلارين البحرين صدارة الترتيب العام والنهائي لهذا الطواف، في زمن قدره 17:53:38، ?وجاء في المركز الثاني الدراج ناصر بوهاني من فريق آركيا سامسيك الفرنسي بزمن 17:53:40، وفي المركز الثالث حل دراج فريق الإمارات "روي كوستا" بزمن 17:53:51 بعد تنافس مثير ومميز في الأمتار الأخيرة من هذا السباق.أما على صعيد المرحلة الخامسة والأخيرة، فكان الصراع محتدما منذ انطلاقته حتى خط النهاية، بسبب الفارق الزمني البسيط بين الدراجين، حيث حصل على المركز الأول و"القميص الأخضر " الدراج بهاوس فل من فريق ماكلارين البحرين، بزمن? 3:18:57، فيما حل في المركز الثاني ناصر بوهاني من فريق آركيا سامسيك الفرنسي، بزمن 3:18:57، وحصل على القميص "الأحمر "، وجاء في المركز الثالث الدراج ديكلين أرفيد من فريق ريوال ريدينيز الدنماركي بزمن? 3:18:57. كما حصل على جائزة أفضل دراج شاب اللاعب "لورانس أندريس" من فريق رويال ريدينيز، وكذلك "القميص الأبيض"، وحصل الدراج نيكولي بينفازيو من فريق توتال دايركت إينرجي الفرنسي على " القميص المنقط"، وحصل فريق ريوال ريدينيز على جائزة أفضل فريق، حيث توج رئيس الاتحاد السعودي للدراجات الأستاذ صُباح بن عبدالله الكريديس، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام الدراجين الفائزين في ختام هذه المرحلة.وكانت المرحلة الخامسة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 144كم، قد انطلقت من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وصولاً إلى قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض نقطة نهاية مراحل الطواف.من جهته، قال صُباح عبدالله الكريديس رئيس الاتحاد السعودي للدراجات بعد نهاية طواف السعودية 2020: "نحمد الله عز وجل على نجاح طواف السعودية 2020 للدراجات، الذي احتضنته أرض المملكة خلال الأيام الأربعة الماضية، وأتقدم بهذه المناسبة بوافر الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما واهتمامهما الكبير بالرياضة والرياضيين وحرصهما التام على الاهتمام بالألعاب المختلفة والمتنوعة، كما أتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على دعمه واهتمامه بهذه البطولة وهذا الحدث العالمي، وتوفير كافة الأدوات الممكنة لنجاح هذا التجمع،والشكر موصول أيضاً لكافة القطاعات الحكومية والأمنية ومحافظات المناطق على مساهمتهم الفعالة بهذا النجاح، وتوفير الجو الملائم لإقامة هذا التجمع العالمي".وأضاف الكريديس: "سعدنا جميعاً في الأيام القليلة الماضية بمراحل متعددة لهذا الطواف، الذي شهد تنافسا كبيراً ومثيراً بين الدراجين المشاركين، والدليل على ذلك تغير متصدري كل مرحلة عن الأخرى وحتى الأمتار الأخيرة من هذا الطواف، والتي شهدت تفاعلاً مثيراً بين الجماهير الكبيرة، فشكراً للجميع على هذا الحضور وهذا الدعم وشكراً للمتسابقين الذين قدموا معنى حقيقيا للمنافسة الشريفة طوال الأيام الماضية".هذا وأبدى الألماني فيل هاوس لاعب فريق البحرين وبطل هذا السباق سعادته بالفوز بسباق طواف السعودية، موضحاً في تصريح صحفي عقب تتويجه بلقب البطولة: "خضت سباقاً صعباً شهد تنافسا مثيرا بين بقية المنافسين، بالإضافة إلى صعوبة المراحل الخمسة التي شهدت منعطفات عدة، لكنني نجحت في النهاية بتحقيق هذا الفوز الكبير".وأضاف: "السعودية نجحت في تنظيم سباق كبير ومميز أقيم على أعلى مستوى من الاحترافية، وأنا سعيد بالمشاركة في هذا السباق وأتمنى المشاركة في بقية المسابقات خلال الأعوام المقبلة".يذكر أن عدد المشاركين في هذا السباق 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً من مختلف دول العالم، تنافسوا على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755كم، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للدراجات، وأقيم هذا الحدث العالمي الكبير تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات، وضمن المبادرات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة".// انتهى //18:21ت م0087