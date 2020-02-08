رفحاء 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسينظم نادي الحي الترفيهي التعليمي بثانوية رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية غداً, دورة مهارات التعامل مع اختبار القدرات ولمدة خمسة أيام, وذلك في قاعة جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم.وتتناول الدورة مجموعة من إستراتيجيات الحلول الخاصة باختبارات القدرات وبعض مفاتيح الحل التي توصل إلى الإجابة الصحيحة، كما تشمل محاور عدة منها الفرق بين الاختبار المحوسب والورقي للقدرات العامة، وأساسيات التعامل مع القسم اللفظي، وأساسيات التعامل مع القسم الكمي، والتدريب على التجميعات الأخيرة، ومناقشة مفتوحة مع الطلاب.وأشار النادي إلى أن الفئة المستهدفة هم طلاب الصف الثاني ثانوي، والصف الثالث ثانوي.// انتهى //18:24ت م0088