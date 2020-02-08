رفحاء 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسقام فريق مشترك يضم سبعة خبراء من جامعة الملك فيصل وجامعة فاخيننجن الهولندية أمس, بزيارة لعدد من مزارع محافظة رفحاء، ومزارع محافظة العويقيلة، يرافقهم مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة برفحاء المهندس عبد الله بن صالح الخريجي، وذلك ضمن اتفاقية التعاون بين جامعة الملك فيصل ووزارة البيئة والمياه والزراعة وبشراكة دولية مع جامعة فاخيننجن الهولندية.وتهدف الزيارة إلى الاستشارات العلمية وتطوير الممارسات الزراعة وتحسين الإنتاج الزراعي في المنطقة وعمل حقول إرشادية حديثة باستخدام تقنيات حديثة في المزارع النموذجية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:27ت م0089