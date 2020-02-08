السيح 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسيطلق تعليم الخرج غداً, فعاليات توعوية للوقاية من التنمر، وتقام في مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي بقطاعي التعليم في السيح والدلم.وتهدف الفعاليات إلى توعية المجتمع من طلاب وطالبات وأولياء أمور من مخاطر هذا السلوك بجميع أشكاله وأنواعه وأثره السلبي اجتماعياً ونفسياً على الأفراد المتنمر عليهم.وتشتمل الفعاليات على مجموعة من البرامج التوعوية ومنها خدمات الهاتف الإرشادي وحلقات نقاش وورش عمل متعددة، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التنمر وفي الطب النفسي.// انتهى //18:55ت م0091