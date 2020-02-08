رفحاء 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأعلن المعهد العلمي برفحاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تأخير بداية اليوم الدراسي للساعة التاسعة صباحا ابتداءً من يوم غداً الأحد ولمدة ثلاثة أيام حفاظاً على سلامة طلاب ومنسوبي المعهد.كما قررت جمعية كرام لتحفيظ القرآن برفحاء تأخير الدوام في الإدارات والمدارس الصباحية إلى الساعة 9 صباحاً، من يوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام، وذلك نظراً لبرودة الأجواء ولسلامة منسوبي الجمعية.// انتهى //19:04ت م0092