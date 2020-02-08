عرعر 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تأخير الدوام الرسمي للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة بمدينة عرعر وفروعها بالمحافظات للساعة التاسعة صباحاً طوال الأسبوع القادم، نظراً لموجة البرد الشديد التي تشهدها المنطقة.ويأتي ذلك بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلاب ومنسوبي الجامعة.// انتهى //19:04ت م0093