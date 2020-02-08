المدينة المنورة 14 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 8 فبراير 2020م واسانطلقت أمس, بطولة كأس التميز لكرة القدم لمحافظات منطقة المدينة المنورة في نسختها الثانية, تحت رعاية إمارة المنطقة، التي تهدف إلى نشر وتعزيز دور الرياضة وترسيخ ثقافتها من منطلق أهميتها للشباب والارتقاء بمستوى الرياضة بالمحافظات.وجمعت المباراة الافتتاحية منتخب محافظة بدر ومنتخب محافظة المهد وانتهت بفوز منتخب بدر بهدفين دون مقابل .وأوضح أمين عام جائزة المدينة المنورة للآداء الحكومي المتميز المهندس محمد عباس، أن كأس التميز للمحافظات في نسخته الأولى حقق نجاحاً في تفعيل الحراك الرياضي بمحافظات المنطقة مع سعي الفريق التنفيذي في تطوير النسخة الثانية من هذه البطولة لتكون بجاهزية أكبر التي ستقام في محافظة بدر بمشاركة جميع محافظات المنطقة الثمانية.ورفع عباس شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه على دعمهما الكبير لمبادرات الجائزة وإتاحة الفرصة لدعم الشباب لإثبات وإبراز قدراتهم بالمنافسات الرياضية .يذكر أن بطولة كأس التميز للمحافظات تمتد حتى 10 رجب 1441هـ// انتهى //19:10ت م0094