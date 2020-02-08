محايل 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسأزالت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل 18 مركبة من المركبات المتهالكة و 160 لوحة دعائية, وذلك ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية في حملة معالجة التشوه لبصري في المركز والقرى التابعة لها, كما علمت البلدية على تسوية أكثر من 57 من الحفر الوعائية وإصلاح 280 عمود إنارة.وأوضح رئيس بلدية قنا أحمد بن عامر العربي, أنه جرى تشكيل فريق لمعالجة التشوهات البصرية من موظفي البلدية ويواصلون أعمالهم اليومية في حملة معالجة التشوه البصري, ونظافة الشوارع العامة بالمركز بتوجيه ومتابعة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.// انتهى //19:10ت م0095