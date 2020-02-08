رياضي / فريق أسوان يفوز على نظيره الاتحاد السكندري بالدوري المصري لكرة القدم
السبت 1441/6/14 هـ الموافق 2020/02/08 م واس
القاهرة 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واس
حقق فريق أسوان فوزًا مهمًا على مضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "المكس" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وبهذا الفوز حقق فريق أسوان المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، بينما بقي رصيد الاتحاد السكندري عند 27 نقطة في المركز الرابع.
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19:13ت م
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