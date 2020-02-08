القاهرة 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسحقق فريق أسوان فوزًا مهمًا على مضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "المكس" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز حقق فريق أسوان المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، بينما بقي رصيد الاتحاد السكندري عند 27 نقطة في المركز الرابع.// انتهى //19:13ت م0096