تونس 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واستلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اتصالًا هاتفيًا، من نظيره الفلسطيني محمود عباس تمحور حول مشروع القرار الذي ستقدمه تونس إلى مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أنه تم خلال المحادثة الهاتفية الاتفاق على أن يتم التشاور مع الدول العربية وجميع الدول الداعمة لحق الشعب الفلسطيني، قبل تقديم مشروع القرار بصفة رسمية إلى مجلس الأمن.// انتهى //19:25ت م0097