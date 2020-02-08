تبوك 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسينظم النادي الأدبي بتبوك يوم الثلاثاء القادم, ورشة تدريبية في أساسيات الإخراج المسرحي، وذلك في قاعة محمد عمر عرفة بمقر النادي بتبوك.وأوضحت الهيئة الإدارية بالنادي أن الورشة تأتي ضمن اهتمامات النادي بالمسرح، وضمن الأنشطة والفعاليات الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة في موسمه الحالي.وأضافت أن الورشة تهدف إلى تطوير مهارة ومستوى المخرجين والإخراج المسرحي، مشيرةً إلى أنها تُعد فرصة للراغبين بالتعرّف على أساسيات الإخراج المسرحي والأساليب المسرحية المتعددة وآلية تكوين فريق المسرح وتدريب المتدربين على التمثيل بالمحاكاة والارتجال والخيال, بالإضافة إلى التدريب على اختيار النصوص والتحليل والتطبيق.ودعت الهيئة الإدارية بالنادي المثقفين والفنانين والمهتمين في مجال الإخراج بالمنطقة، للحضور والمشاركة في الورشة، التي تنطلق عقب صلاة العشاء.// انتهى //19:28ت م0100