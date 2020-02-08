القطيف 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسقدمت جمعية مضر الخيرية بمحافظة القطيف التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال شهر يناير الماضي، مساعدات للأسر المتعففة، بلغ إجماليها 266,958 ريالًا استفاد منها 538 حالة.وشملت المساعدات برنامج كافل اليتيم بمبلغ 21,245 ريالاً استفاد منها 33 حالة، وبرنامج شؤون الأسر 66,400 ريال استفاد منها 77 حالة، وشؤون المساكن 93,499 ريالًا استفاد منها 29 حالة، والزواج الميسر 5,000 ريال لحالتين.فيما خصص لبرنامج المساعدات التعليمية 59,270 ريالًا استفاد منها 320 حالة، والمساعدات الصحية 14,153 ريالًا استفاد منها 63 حالة، ومشروع تأهيل مصابات الحريق 7,391 ريالًا استفاد منها 14 حالة.// انتهى //19:40ت م0102