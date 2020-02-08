محايل 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واستنظم إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع ممثلةً في إدارة النشاط الطلابي قسم النشاط الكشفي يوم غد الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية، بمشاركة 40 دارسا من مختلف إدارات التعليم بالمملكة وذلك بمركز الخدمات البلدية بالحبيل.وتهدف الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية إلى تنمية مهارات المتدرب للمساعدة في قيادة وحدة كشفية، بالإضافة لشرح التنظمات الكشفية المحلية والعربية والعالمية، والتخطيط لأنشطة الوحدة الكشفية وشرح أهمية التطوع في خدمة المجتمع.من جانبه اعتمد مدير التعليم إبراهيم بن يحيى كدوان، عدداً من اللجان التنظيمية وإلإشرافية تدخل ضمن برامج النشاط المركزية، مؤكداً اكتمال التجهيزات لاستقبال الوفود المشاركة من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.وقدم شكره لبلدية رجال ألمع على تعاونهم الدائم في البرامج والفعاليات التي تخص قطاع التعليم، مشيدًا بشراكاتهم البناءة وإسهاماتهم المثمرة في تهيئة المرافق العامة، راجيًا للجميع التوفيق والسداد وأن تحقق الدراسة التأسيسية أهدافها المنشودة للقادة الكشفيين المشاركين.// انتهى //19:52ت م0103