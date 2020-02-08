أبها 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسرعى محافظ البرك عبدالرحيم الحسين آل عبده أمس، حفل انطلاق مهرجان شتاء البرك ٢٠٢٠، تحت شعار " البرك نسمة وبحر" الذي تنظمه بلدية المحافظة بالشراكة مع عدد من الجهات وبإشراف لجنة التنمية السياحية الفرعية.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن جهود بلدية البرك لاستقبال المتنزهين زوّار المهرجان.عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً عن محافظة البرك وما تحتويه مقومات سياحية وتراثية واجتماعية، ثم قُدم أبوريتاً فنياً بعنوان "بيعة وولاء".وفي نهاية الحفل كرّم محافظ البرك الجهات المشاركة في إنجاح الحفل، والفائزين بالمركز الأولى من سباق الدراجات الهوائية، بالتزامن مع انطلاق الألعاب النارية التي أنارت سماء المحافظة.// انتهى //19:52ت م0104