الرياض 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسحقق الفارس عبدالرحمن بن مفهد الهمزاني، اليوم كأس وزارة الحرس الوطني لقفز الحواجز ضمن البطولة التي ينظمها اتحاد الفروسية السعودي على ميدان مركز المرتجز للفروسية بملهم.ونجح الهمزاني في تحقيق الكأس بعد أن أنهى جولتي الكأس دون أخطاء مع فرسه "جوليانا" تاركاً المركز الثاني للفرس سعد العجمي وجواده "فيتشي" بأربعة أخطاء من الجولة الأولى، والثالث الفارس فهد الغامدي وحصانه وجواده "هاردك ولي"، والرابع الفارس الجزائري عبدالقادر بياظة و فرسه "فلوريتا"، والخامس الفارس فيصل الحازمي وجواده "كاسرو".وسلم مدير إدارة الشؤون الرياضية الملكف بوزارة الحرس الوطني العميد ركن صالح بن عبدالعزيز الجبر بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي، كأس البطولة للفارس عبدالرحمن الهمزاني كما سلم بقية الفائزين جوائزهم، وسلم نائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي درعاً تذاكرياً للعميد ركن صالح بن عبدالعزيز الجبر مقدماً من الاتحاد السعودي للفروسية.وأثنى العميد صالح الجبر على منافسات البطولة والمستوى الذي ظهر به الفرسان في شوط كأس الحرس الوطني الذي شارك فيه ١٧ متسابقاً ، وقال : " مركز المرتجز للفروسية متكامل ويلفت الانتباه ونشكر نائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية على استضافة هذه الكأس الغالية ، وكان لنا الشرف في حضور هذه المنافسات المثيرة".وأضاف : " وزارة الحرس الوطني سباقة دائماً لدعم النشاطات الرياضية بما فيها رياضة الفروسية، ولدى الحرس الوطن مركز خاص بالفروسية فيه أكثر من ٣٠ جواداً وعدد كبير من الفرسان تحت التدريب، وسيستمر بمشيئة الله دعم الوزارة لنشاطات الفروسية".وكانت البطولة المقامة على كأس الحرس الوطني قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي بمشاركة أكثر من ٦٠ فارساً و٨٠ جواداً وشهدت إقامة عدد ٨ أشواط لمختلف الفئات السنية.//انتهى //20:40ت م0106