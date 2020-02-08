الأحساء 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسنظمت لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون في محافظة الأحساء، الخميس الماضي، أمسية تشكيلية عن الفنان التشكيلي أحمد العبدرب النبي، حضرها مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين والمثقفين والمهتمين بالفن التشكيلي، وذلك في المقر الثاني للجمعية بدار نورة الموسى للثقافة والفنون المبدعة.وبينت مشرفة لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية سلمى الشيخ، أن الأمسية تناولت سيرة الفنان العبدرب النبي، وتجاربه الفنية والإنجازات والمشاركات الداخلية والخارجية على مستوى المملكة وخارجها.يذكر أن الفنان العبدرب النبي، برع في عدة مجالات من خياطة البشوت منذ الصغر وإجادة فن النحت والتشكيل بالخامات والخط العربي والتصوير التشكيلي بعدة أساليب من الواقعية ورسم الحرف والخط والسريالية وحصوله على المراكز الأولى في المسابقات والجوائز المحلية والعالمية.// انتهى//.20:44ت م0107