الرباط 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسشهد الجناح السعودي بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء المغربية إقبالاً مكثفًا من زائري المعرض، للاطلاع على ما يقدمه من مختلف أصناف العلوم والمعارف.ويعمل أفراد الملحقية بالمغرب بتعريف الزائرين بالرسالة التي تنهض بها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين على أكمل وجه، ونشر القيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف، كما تركز اهتمام زائري الجناح على الاطلاع على إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ومطبعته التي تعد الأولى على المستوى العالمي، وترجمة معاني القرآن الكريم لأكثر من 74 لغة عالمية.ويضم جناح المملكة عروضًا تاريخية وأفلامًا وثائقية عن المملكة، وشروحات عن السياحة والآثار، إضافة إلى ركن خاص للتعريف بالتعليم والجامعات السعودية، وركن آخر خاص بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وقاعة للندوات, كما يتزين الجناح بصورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، كما يتضمن برنامج دورة هذه السنة حوالي 380 فعالية، تخص ندوات فكرية، والتوقيع على إصدارات جديدة، وقراءات شعرية، إضافة إلى تخصيص جناح للأطفال سينظم حوالي 79 نشاطًا ثقافيًا لصالح هذه الفئة.// انتهى //21:33ت م0123