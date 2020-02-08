الدمام 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واسضبطت الإدارة العامة للأمن والسلامة في وكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية، خلال شهر جمادى الأول الماضي، العديد من المخالفات في الواجهة البحرية بالدمام، وعددا من الباعة الجائلين ورصدت عددا من المتنزهين المخالفين، وذلك ضمن جهود الإدارة التي تهدف لتعزيز الدور الرقابي والحد من المخالفات.وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل؛ أن الإدارة صادرت 1526 قطعة من الألعاب وأتلفت 308 أكياس من الحلويات، وأعادت 25 طفلاً تائهاً وتسليمهم لذويهم، بينما تضمنت مخالفات المتنزهين إشعال النار لأغراض الشوي واستخدام الشيشة، إضافة إلى منع تأجير الدراجات الهوائية بطريقة غير نظامية، مشيراً إلى تحويل المخالفين لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم نتيجة عدم التجاوب في اتباع التحذيرات القانونية.وأضاف المهندس مغربل، أن الإدارة وفّرت عدداً من أفراد الأمن لتأمين حركة سوق الخضار المركزي في حاضرة الدمام على مدار الساعة، إضافة لتنظيم الحركة المرورية لتأمين حركة المركبات وتسهيل دخول وخروج المتسوقين من خلال تأمين أفراد أمن ودوريات، ومساندة سوق الحراج بالدعم برجال أمن لمتابعة مخالفي أنظمة البلدية، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والجولات الرقابية في العديد من الأماكن.// انتهى//.21:44ت م0126