الداير 14 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 08 فبراير 2020 م واساحتفت محافظة الداير اليوم ، بجائزة الآداء المتميز للمحافظة وختام فعاليات مهرجان البن السابع، بساحة الاحتفالات بحي عرقين ، بحضور محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة.واستعرض أمين الجائزة سالم بن حسين المالكي، فروع الجائزة وأهدافها معلنًا الفائزين بالجائزة ، حيث كُرّمت الجهات المشاركة والفائزة والأفراد الفائزون بالجائزة ، ثم ألقى رئيس مهرجان البن السابع الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، كلمة ثمّن فيها الرعاية التي يحظى بها مهرجان البن من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان و سمو نائبه .وتضمن الحفل مشاركة فرقة فرسان بفلكور شعبي ، فيما قدم مجموعة من المزارعين من كبار السن فن المزمار ، وتابع الجميع، أوبريتًا فنيا .كما كرم محافظ الداير الفرق الشعبية التي أحيت ليالي المهرجان ، إلى جانب تكريم الجهات الراعية والمزارعين المشاركين واللجان العاملة والتطوعية والإعلامية في مهرجان البن السابع .// انتهى //21:44ت م0127