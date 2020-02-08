صامطة 14 جمادى الأخرة 1441 الموافق 8 فبراير 2020 م واساختتمت أمس فعاليات الملتقى الشبابي الثاني، الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة بحضور رئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي، ونائب رئيس لجنة التنمية بالقفل عبدالعزيز بن محمد محنشي ، وذلك على الملعب الرياضي بقرية اللقية.وشهد الحفل الختامي للملتقى تتويج فريق تعاون الطرشية بكأس البطولة عقب فوزه في المباراة الختامية على فريق إسكان الخارش ، إلى جانب تتويج الفرق الفائزة في المنافسات والمسابقات التي شهدها الملتقى وتكريم الجهات المشاركة ورواد العمل الاجتماعي والفائزين في سباق اختراق الضاحية، وسباق المشي و لعبة الضومنة واللجان المنظمة.وأثنى رئيس مركز القفل على النتائج المثمرة التي حققها الملتقى الشبابي الثاني بمركز القفل من خلال ما تضمنه من مسابقات رياضية وبرامج اجتماعية وثقافية وعروض شعبية، منوهاً بالتعاون الكبير بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية في تنظيم الملتقى على مدى شهر كامل ما أسهم في تحقيق أهدافه في خدمة الشباب واستثمار قدراتهم.// انتهى //21:51ت م0130